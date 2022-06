PM prende suspeito de matar padrasto em Guaratuba

A Polícia Militar prendeu na tarde deste domingo (5), no bairro Mirim, em Guaratuba, João Henrique Tavares, apontado como autor do homicídio de Eduardo Godert, seu padrasto, na madrugada do dia anterior, no bairro Piçarras.

Segundo os policiais que o prenderam informaram à Rádio Litorânea, o rapaz de 19 anos confessou o crime e disse estar arrependido.

Segundo a mãe testemunhou, por volta da 1h de sábado (4), ele arrombou a porta dos fundos da residência dela e do marido, na avenida Rui Barbosa. Ele acertou seis facadas na vítima, que morreu no local, e fugiu por uma janela.

O rapaz foi encontrado a partir de uma informação de que estaria escondido em uma casa no bairro Mirim. Os policiais foram até o local e não encontraram o endereço mas, conforme informaram à Litorânea, acabaram vendo ele se escondendo em uma casa em outra rua.

Eduardo Godert, de 47 anos, apelidado de Tite, trabalhava como vidraceiro e era uma pessoa muito conhecida na cidade.