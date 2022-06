Semana do Oceano tem palestra online sobre Litoral do Paraná

Pela primeira vez e de forma remota, a I Semana do Oceano do Programa de Recuperação da Biodiversidade Marinha (Rebimar) pretende alcançar populações não só do litoral paranaense, mas todos os interessados em aprender o complexo mundo embaixo das águas salgadas no país.

Na Década do Oceano, Programa Rebimar aproxima o ecossistema marinho da população geral (foto: Gabriel Marchi)

O maior alcance de público será possível porque o evento do programa patrocinado pela Petrobras vai transmitir palestras no canal do YouTube Associação MarBrasil, com convidados especialistas em vários temas do ambiente marinho. A semana ocorre entre os dias 6 e 10 de junho, com lives às 19h e é de graça para toda a população interessada.

Na primeira palestra ao vivo, o público entenderá a forte conexão entre os oceanos e a superfície terrestre. De nome “O Rebimar na Grande Reserva”, os três convidados vão abordar a ligação indissociável entre o litoral paranaense e o continente.

Segundo um dos palestrantes, o oceanógrafo Robin Loose, o Planeta Terra deveria se chamar Planeta Oceano, tamanha a importância deste ecossistema.

“Quando a gente pensa sobre como é produzido o oxigênio, a primeira coisa que vem à cabeça são as árvores. Elas são muito importantes, claro, mas sua produção é mínima em relação aos oceanos”, afirma o também coordenador de logística e operações náuticas do Rebimar e de outros projetos da MarBrasil. “A costa brasileira é uma amazônia azul que produz muito mais oxigênio do que a floresta amazônica”.

Ao lado de Loose, também estarão presentes André Cattani, coordenador geral desta fase do Rebimar, e Ricardo Borges, coordenador da Grande Reserva Mata Atlântica pela SPVS Brasil, uma iniciativa organizada de conservação da maior área contínua de Mata Atlântica do mundo.

“A floresta Atlântica tem esse nome pela própria interação com o Oceano Atlântico. A principal característica dessa floresta é sua proximidade com o mar, que é responsável pelas chuvas na região”, afirma Borges, ao situar que, originalmente, a Mata Atlântica se estendia na mesma faixa do oceano, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul.

A segunda live da semana deve contar com os conhecimentos da bióloga do Rebimar, Marília Lignon; da também bióloga Camila Domit, do Centro de Estudos do Mar; e do oceanógrafo Frederico Brandini.

O tema da palestra é “A Década do Oceano”, período declarado pela Organização das Nações Unidas (ONU) de 2021 a 2030 para conscientizar a população global sobre a importância dos mares.

De acordo com Domit, não é possível pensar o oceano apenas localmente, já que o ambiente marinho está todo conectado de forma global. “Apesar das populações em todo o mundo estarem alocadas principalmente em ambientes costeiros, dentro dos primeiros 100 quilômetros de distância do mar, a maior parte das pessoas não conhece a importância desse ecossistema para a manutenção da vida na Terra. A ameaça ao oceano é o desconhecimento sobre ele”, assinala uma das convidadas da I Semana do Oceano Rebimar.

I Semana do Oceano do Programa Rebimar

Data: 6 a 10 de Junho

Local: Canal no Youtube Associação MarBrasil

Fonte: Rebimar