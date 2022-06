Litoral tem diminuição de novos registros de covid-19

Os números da covid-19 da última semana trazem um pouco de alívio para o Litoral do Paraná mas confirmam que a pandemia ainda está longe de acabar. A melhor notícia é que não houve alteração no número de óbitos da região que, no entanto, permanece com uma mortalidade das mais altas do Paraná.

O Litoral chegou no último sábado a 69.605 casos registrados desde o início da pandemia, com 66.696 pacientes recuperados, segundo a Sesa, o que dá 2.909 pessoas em tratamento, um aumento de 8% em uma semana.

A Semana Epidemiológica que encerrou no sábado (4) teve 698 novos casos da doença nos 7 municípios litorâneos, uma redução de 27%. É menos que a média semanal de maio, mas ainda é o dobro da média de abril.

O maior número de casos foi confirmado em Pontal do Paraná (181), seguido de Guaratuba (169), Paranaguá (144), Matinhos (90), Morretes (73), Antonina (39), e Guaraqueçaba (2).

Indicadores

A 1ª Regional de Saúde continua com o 4º maior coeficiente de mortalidade entre as 22 regionais de saúde: 412,9 pessoas mortas para cada 100 mil habitantes. No Paraná, com 43.161 mortes provocadas pelo coronavírus, são 374,8 / 100 mil.

A maior mortalidade continua sendo em Guaratuba, com 527,6 mortes / 100 mil.

Na incidência de casos, permanece em 15ª lugar, com 23.215 confirmações / 100 mil, um pouco acima da média do Paraná, que tem 22.029.

A maior incidência é em Pontal do Paraná, com 31.417 / 100 mil.