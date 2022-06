Mais de 180 pessoas realizaram cursos na Agência do Trabalhador de Pontal 

Desde o início do ano, a Agência do Trabalhador de Pontal do Paraná capacitou mais de 180 pessoas. Na quinta-feira (2), todos receberam seus certificados no Centro de Capacitação da Prefeitura.

A turma mais recente a se formar foi a do curso de Refrigeração (ar condicionado, geladeira e micro-ondas), na “Carreta do Conhecimento”. O projeto foi uma parceria entre a Prefeitura, o Governo do Estado e diversas instituições;

Conheça todos os cursos oferecidos neste ano, em parceria com Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e Unespar (Universidade Estadual do Paraná).

– Informática Básica para os Jovens a partir de 14 anos

– Informática para a Terceira Idade

– Introdução à Hotelaria

– Beneficiamento e Transformação da Mandioca

– Operação e Manutenção de Roçadeira

– Planejamento, Gerenciamento e Controle de Empresas Rurais

– Geleia e doces pastosos

– Panificação

Em dezembro do ano passado a Agência do Trabalhador já havia realizado um evento do mesmo porte, alusivo à formatura de cerca de 200 pessoas do segundo semestre de 2021.

E a formação profissional continua. Nesta semana foi lançado o curso de Técnicas de Negociação e a previsão é que muitos outros cursos sejam ministrados ainda esse ano.

O evento contou com a participação especial do Coral da Melhor Idade Vozes do Mar, com a maestrina Ligia Men Silva.