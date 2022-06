Ônibus com tarifa zero em Matinhos vão começar a circular nesta sexta-feira

Foram apresentados nesta terça-feira (7), os ônibus que farão parte do transporte coletivo de Matinhos da tarifa zero. A apresentação aconteceu na Rodoviária de Caiobá, com a presença do prefeito Zé da Ecler, secretários e vereadores.

Os ônibus começam a circular nesta sexta-feira (10). Serão cinco linhas de ônibus em Matinhos (com dois ônibus em cada linha). Os veículos irão circular das 6h às 23h, com passagem gratuita.

O custo deverá ser bancado pela publicidade de empresas privadas em telas de LED dentro dos ônibus, que também trariam notícias da administração municipal. A gratuidade na passagem será viabilizada por uma PPP, Parceria Público-Privada.

O projeto da Prefeitura de Matinhos sobre a tarifa zero para usuários do transporte coletivo consta na lei municipal n.º 2.276, de 30 de setembro.

De acordo com Zé da Ecler, além de aquecer o comércio do município, possibilitando que mais gente circule pela cidade, a proposta visa valorizar o morador, em especial o menos favorecido financeiramente.