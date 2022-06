Matinhos divulga itinerários dos ônibus tarifa zero

Matinhos divulga itinerários dos ônibus tarifa zero

A Prefeitura de Matinhos divulgou os itinerários das linhas de ônibus do transporte coletivo que começam a rodar com tarifa zero nesta sexta-feira (10).

São cinco linhas que vão circular pela cidade: amarela, vermelha, laranja, verde e azul. Os ônibus estarão nas ruas das 6h até as 23h.

A linha amarela segue de Monções até Caiobá pela Avenida Paranaguá. A linha vermelha sai do Terminal Cezário Agostinho da Silva, na Avenida JK, e circula pelo Mangue Seco. A linha laranja se movimenta entre o Bom Retiro e o Sertãozinho. A linha verde vai circular pelo Tabuleiro. E a linha azul terá seu itinerário por Caiobá, saindo da Praça Central.

O projeto da Prefeitura de Matinhos sobre a tarifa zero para usuários do transporte coletivo consta na lei municipal n.º 2.276, de 30 de setembro de 2021.

A gratuidade na passagem será viabilizada por uma PPP (parceria público-privada). O custo será bancado pela publicidade de empresas em telas de LED dentro dos ônibus, que também trarão notícias da administração municipal de interesse público.

As rotas das cinco linhas estão nas imagens.