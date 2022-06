Guaratuba oferece teste de hepatite às sextas nos supermercados

A Secretaria da Saúde de Guaratuba iniciou uma campanha de prevenção e controle das hepatites virais que ocorrerá durante todo o mês de junho, às sextas-feiras, em estacionamentos de supermercados.

A primeira ação aconteceu na sexta-feira (3), no Supermercado Bavaresco, no bairro Cohapar, com a realização de 82 testes rápidos de hepatite e orientações sobre a doença.

O objetivo da campanha é incentivar o diagnóstico e tratamento da doença, já que a mesma muitas vezes não apresenta sintomas, sendo sua evolução silenciosa.

Próximas ações:

Dia 10 (sexta-feira), no estacionamento do Supermercado Baía Azul, Coroados.

Dia 15 (quarta-feira), no estacionamento do Mercado Garcia no Mirim.

Dia 24 (sexta-feira), no estacionamento do Bavaresco da Av. Paraná.

Hepatite

A hepatite é uma inflamação do fígado que pode ser causada por vírus ou pelo uso de alguns medicamentos, álcool e outras drogas, assim como por doenças autoimunes, metabólicas ou genéticas.

Nem sempre a doença apresenta sintomas, mas quando aparecem, estes se manifestam na forma de cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. Ao perceber qualquer um dos sintomas, procure um médico.

Transmissão: É muito importante tomar alguns cuidados para evitar a transmissão como não compartilhar com outras pessoas qualquer objeto que possa ter entrado em contato com sangue como seringas, agulhas, alicates de unha, escova de dente; usar sempre preservativo nas relações sexuais; não compartilhar objetos utilizados para o uso de drogas ou para injeção de medicamentos.

As hepatites B e C são transmitidas de várias maneiras, mas para você saber se tem, só existe uma:

Faça o teste rápido!

