Museu de Arqueologia tem jogo sobre história e cultura indígenas

O Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR (MAE-UFPR),em Paranaguá, e a Editora UFPR oferecem para venda a primeira reimpressão do livro de RPG “Jaguareté: O Encontro”.

A edição inclui Escudo do Mestre, Mapa e um Dado de dez faces. O kit pode ser adquirido pelo website da Editora e na livraria da Editora UFPR em Curitiba (Rua Dr. Faivre, 405, Edifício D. Pedro II, térreo)​ com 20% de desconto para alunos da UFPR e professores das redes privadas e públicas de ensino.

O livro também está disponível no MAE ​em Paranaguá (Rua XV de Novembro, 575 – Centro Histórico).

O “Jaguareté: O Encontro”, é um RPG (“Role Playing Game”, traduzido como “Jogo de Interpretação de Personagens”) ambientado no período do primeiro contato entre os europeus e os povos nativos ocupantes do território que viria a ser chamado de Brasil. Diferente de outros RPGs que já abordaram o assunto, o material produzido pelo Museu inova por focar a visão de mundo das etnias indígenas que aqui viviam e pelo rigor acadêmico do conteúdo.

A elaboração deste produto de entretenimento educativo constituiu uma das ações educativas desenvolvidas durante os últimos anos pelo MAE-UFPR.

A construção do cenário e dos personagens exigiu um amplo trabalho de pesquisa com fontes etno-históricas e etnográficas para a recriação, tão aproximadas quanto possível, das cosmologias e práticas sociais dos diversos grupos étnicos presentes no Brasil Colonial.

Assim, animais, seres míticos, corporalidades, faces, vestimentas, armas, habitações, enfeites, práticas curativas, encantamentos, remédios e venenos foram cuidadosamente pensados, desenhados e narrados em suas relações cotidianas neste livro.

Segundo Fábio Marcolino, idealizador e produtor cultural do projeto, o RPG é uma ferramenta pedagógica interessante para a imersão em uma cultura diferente da nossa, pois possibilita enxergar o mundo com outros olhos.

O jogo foi desenvolvido por alunos bolsistas de graduação das áreas de ciências sociais, história, design e artes visuais participantes de projetos de extensão universitária do MAE orientados pela então chefe da Unidade de Etnologia do MAE-UFPR e professora do Departamento de Antropologia da UFPR (DEAN-UFPR) Laura Pérez Gil (atual diretora do MAE) e pela historiadora do MAE-UFPR, Bruna Marina Portela.

“Apesar de esse encontro [entre europeus e indígenas no século XVI, onde está ambientado o jogo] ser um encontro interétnico, nós tentamos dar uma ênfase à perspectiva indígena. Como estes indígenas estão no mundo? Como se relacionam com os outros? Como é o ambiente no qual eles vivem? Nós tentamos trazer um pouco desta perspectiva que geralmente não está presente na escola”, diz Laura Pérez.

Jaguareté, ou – pronuncia-se “jauaretê – em guarani, significa, literalmente, onça verdadeira (jaguara + ete): a conhecida onça-pintada, o maior felino do continente americano e um dos maiores mamíferos da Mata Atlântica.

Valor: R$ 100,00

Como Adquirir:

– Pelo website da Editora UFPR, clicando aqui.

– Pelos parceiros comerciais da Editora UFPR.

– Na livraria da Editora UFPR em Curitiba (Rua Dr. Faivre, 405, Edifício D. Pedro II, térreo).

– No MAE ​em Paranaguá (Rua XV de Novembro, 575 – Centro histórico)

Game está disponível para baixar de graça

“Jaguareté: Desafios da Floresta” é um game sobre culturas indígenas ambientado no Brasil do século XVI baseado no RPG de mesa “Jaguareté: O Encontro”, livro produzido pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal do Paraná (MAE-UFPR) em 2013, desenvolvido como projeto de extensão universitária pelo Programa de Difusão Cultural do MAE. Esta versão, lançada em 2020, corresponde a um jogo digital educacional voltado a cursos de Licenciatura como História, Geografia e Ciências Sociais, pensado como ferramenta de ensino à distância.

Em seu conteúdo pedagógico, o jogo tem como tema as relações entre indígenas e seres míticos, seus ritos, cotidiano e conflitos, destacando a perspectiva indígena, que se baseia em uma extensa pesquisa etnohistórica e etnológica realizada no MAE-UFPR. Além dos Desafios já formulados pela equipe do MAE-UFPR, a versão digital deste jogo permite ao professor a criação de suas próprias histórias com base na publicação impressa “Jaguareté: O Encontro”, também disponível em PDF.

Dessa maneira, professores e professoras podem trabalhar com conteúdo personalizado e compartilhar Desafios não apenas com seus alunos e alunas, mas também com outros professores. O jogo destina-se ao público juvenil e adulto, de maneira a contribuir com o cumprimento da Lei nº 11.645/2008, que torna obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas, fornecendo material para auxiliar professores e professoras nessa tarefa. Também pode ser utilizado por alunos e alunas de graduação, futuros professores e professoras, em processo de formação.

Para jogar, faça aqui o download do arquivo para Windows*, descompacte-o em uma pasta e abra o executável. Veja neste vídeo como instalar e como jogar!

Clique para baixar em computador Windows

Clique para instalar em smartpone ou tablet Android