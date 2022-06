Como devemos ler os rótulos de novos cosméticos?

O rótulo do cosmético deve ter todas as “recomendações legais obrigatórias”; saiba mais

Foto: Divulgação

O Brasil é o quarto maior mercado de cosméticos no mundo, mas poucas substâncias são produzidas em nosso país, com nossa própria botânica.

O primeiro passo é a compra licenciada, desde a fabricante até o distribuidor de cosméticos. O rótulo do cosmético deve ter todas as “recomendações legais obrigatórias”. Inclusive que seus ingredientes façam parte da Nomenclatura Internacional de Ingredientes de Cosméticos.

Os profissionais nutricionistas revelam alguns aspectos da análise do rótulo dos cosméticos:

A relação do tipo de produto com a pessoa a quem se destina;

Atenção às informações menos óbvias como modo de uso e precauções;

Verificar o código do lote do produto.

Um cuidado especial é destinado aos chamados cosméticos biológicos: especialistas nos lembram que eles não são regulamentados e sua fundamentação é controversa.

Do ponto de vista legal, todo cosmético cumpre a mesma legislação. Grande parte dos alergênicos é de origem natural.

Se você for comprar um produto novo no mercado, a “aparência” é o primeiro aspecto a se analisar. A dica para o primeiro uso de um cosmético é “deve-se usar numa zona limitada do corpo”. Se você sofre de alguma reação alérgica, os testes epicutâneos podem identificar a substância perigosa para sua saúde.

Como ler os rótulos dos cosméticos?

Apesar de não ser fácil ler os rótulos dos cosméticos, algumas dicas podem ajudar:

Substâncias são listadas em ordem de concentração;

Produtos veganos, cruelty free, orgânicos e recicláveis devem conter selos de organizações responsáveis;

Ativos naturais são identificados pelo nome da planta;

Todas as informações relevantes (número de lote, SAC, endereço da fábrica) devem estar na embalagem;

Além disso, alguns componentes podem ser nocivos à saúde, como: Chumbo, Alumínio, Petrolato, Parabeno e Sulfato.