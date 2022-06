5 livros infantis para desenvolver a consciência socioambiental

Com estórias divertidas os pequenos aprendem cedo a importância de cuidarem do nosso meio ambiente

Foto: Divulgação

Participar de um clube do livro infantil pode fazer a diferença na educação ambiental das crianças. O clube é a maneira mais prática, econômica, rápida e divertida dos pequenos tomarem o gosto pelos livros.

Para a criança, ser membro de um clube do livro infantil vai ajudá-la não apenas a despertar o gosto pela leitura, mas possibilita seu acesso a uma maior diversidade de publicações.

Contar histórias estimula a criança a cuidar do meio ambiente

As histórias contadas nos livros levam as crianças a conhecerem de maneira divertida a variedade da fauna e da flora e a importância de preservá-las.

Hoje o clube do livro infantil separou 5 livros que vão fazer a diferença para criar uma consciência ambiental nos nossos filhos.

1) Cadê os bichos? – autora: Cris Eich da editora Bamboozinho

O livro apresenta a diversidade da fauna brasileira. Em um passeio mãe e filha conhecem os animais que vivem na floresta brasileira, mas também conhecem as marcas que o homem deixou nesta floresta. Não são girafas, elefantes e ursos, mas animais nativos do Brasil. Cadê os bichos? é uma história que poderia acontecer com qualquer um e serve de lição para conhecer e aprender a cuidar dos animais da nossa floresta.

2) Tapajós – autor: Fernando Vilela da editora Brinque-Book

Neste livro o autor mostra o dia a dia das crianças Cauã e Inauê, que moram em uma casa de palafitas, num vilarejo às margens do rio Tapajós.

No livro o autor Fernando Vilela descreve com detalhes a vegetação do lugar, as roupas dos personagens, as redes onde eles dormem e os animais com quem convivem. Nele as crianças conhecem a importância de preservar o meio ambiente às margens do rio Tapajós, com toda a riqueza de sua fauna e flora.

3) Boniteza silvestre – autora: Lalau – editora Peirópolis

Neste livro a autora Lalau une poesia e informação para apresentar ao leitor infantil, de forma ritmada e divertida, os animais e as características de seus habitats. As ilustrações de Laurabeatriz também são destaques desta publicação e atrativos para as crianças conhecerem em detalhes a fauna do Brasil, estimulando assim a vontade da preservação.

4) Abaré – autora: Graça Lima – editora Paulus

O livro narra o dia de um índio mati e seus amigos abarés. Abaré que significa amigo em tupi-guarani. A autora apresenta ao público infantil nomes de origem indígena, desconhecidos por muitos brasileiros. Por meio de ilustrações, o livro apresenta a cultura dos índios Matis, através das andanças do índio Abaré pela floresta.

5) A perigosa vida dos passarinhos pequenos – autora: Miriam Leitão – editora Rocco

A jornalista Miriam Leitão chama a atenção nesse livro dos pássaros pequenos, poucos observados. Em uma série de pequenas narrativas a autora ressalta a importância de parar para observar a natureza ao nosso redor.

Vantagem de estar em um clube do livro infantil

Uma das vantagens de participar de um clube do livro infantil é saber que os livros são escolhidos por uma equipe de curadores especialistas em literatura infantil. São livros, como os de temas relacionados ao meio ambiente, garantidos pela curadoria que apresentam assuntos importantes para cada fase da infância.