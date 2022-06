Programa de cursos e bolsas faz cadastramento no Litoral e RMC

A Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf) inicia nesta sexta-feira (10) os mutirões de cadastramento para a segunda fase do programa Recomeça Paraná.

Serão disponibilizadas, ao todo, 2.450 vagas em 15 cidades do Litoral e da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) até o final de julho.

A primeira cidade atendida será Almirante Tamandaré, onde o mutirão acontece na Agência do Trabalhador na sexta (10) e segunda-feira (13). Serão disponibilizadas 150 vagas.

Depois, a ação segue para São José dos Pinhais, Piraquara, Lapa, Araucária, Itaperuçu e Guaraqueçaba, ainda em junho.

Já as cidades de Rio Branco do Sul, Pinhais, Colombo, Campina Grande do Sul, Pontal do Paraná, Paranaguá e Guaratuba receberão mutirões em julho. A programação será encerrada em Curitiba, com um grande mutirão de três dias.

“Nesta fase do programa, além de capacitar a população na área do empreendedorismo, nós disponibilizamos um incentivo de R$ 300 por módulo concluído. No total, são R$ 900 que auxiliarão os contemplados a iniciar os empreendimentos, podendo colocar o conhecimento adquirido com o curso em prática”, afirmou o secretário Rogério Carboni.

PROGRAMA – A segunda etapa do Recomeça Paraná é uma iniciativa do Governo do Estado em parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no montante de R$ 4,05 milhões, totalizando 4.500 bolsas de auxílio.

Para se inscrever, basta ir a uma das 216 Agências do Trabalhador no Paraná e preencher os requisitos para participar: morar no Paraná; ter perfil empreendedor; CadÚnico atualizado com renda per capita de até meio salário-mínimo (R$ 606,00); ter 18 anos completos; e ter conta no Banco do Brasil.

Confira o cronograma e as vagas disponíveis em cada cidade:

(Os endereços serão divulgados posteriormente).

Litoral

Guaraqueçaba

29 de junho

100 vagas

Pontal do Paraná

18 de julho

100 vagas

Paranaguá

19 de julho

200 vagas

Guaratuba

20 de julho

150 vagas

Região Metropolitana

Almirante Tamandaré

10 e 13 de junho

150 vagas

São José dos Pinhais

15 de junho

250 vagas

Piraquara

20 de junho

150 vagas

Lapa

23 de junho

100 vagas

Araucária

24 de junho

150 vagas

Itaperuçu

27 de junho

150 vagas

Rio Branco do Sul

1º de julho

100 vagas

Pinhais

4 e 5 de julho

200 vagas

Colombo

7 e 8 de julho

200 vagas

Campina Grande do Sul

11 e 12 de julho

150 vagas

Curitiba

25, 26 e 27 de julho

300 vagas