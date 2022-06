Paranaense de Surf Amador tem 2ª etapa neste final de semana

Jihad Khodr Pico de Matinhos Foto Sanderson Trevisan

Acontece neste final de semana, no Pico de Matinhos, a segunda etapa do Circuito Paranaense de Surf Amador.

O evento faz parte das comemorações do aniversário de Matinhos, que completa 55 anos de fundação neste domingo (12) e conta com apoio da Prefeitura. A etapa está sendo promovida pela Oceam (Organização Centralizadora de Esportes Aquáticos de Matinhos), com supervisão da Federação Paranaense de Surf (FPS).

Haverá provas nas categorias Sub12, Sub14, Sub14 Feminino, Sub16, Sub16 Feminino, Sub18, Universitário, Curitiba, Master, GrandMaster, Open e Open Feminino.

A previsão é de altas ondas: até 1,5m com período de 10 a 12 segundos no sábado e ondulação menor no domingo.

A disputa conta com surfistas do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. Os atletas vão em busca da melhor colocação do ranking paranaense e, além de troféus e kits, serão entregues 12 pranchas do shaper Felipe Correa para os campeões das categorias.

Fonte: Jéssica Dombrowski Netto/FPS