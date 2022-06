Festival de Teatro de Pontal está com inscrições abertas

Artistas e grupos já podem se inscrever para 8º edição do Festival de Teatro de Pontal do Paraná (FestPon), que acontecerá em setembro.

Neste ano, os espetáculos e oficinas teatrais serão de diversos gêneros, incluindo as categorias teatro profissional e teatro amador, além de destacar especificamente as linguagens de teatro de rua e teatro infanto-juvenil.

Período de inscrições: 6 de junho a 8 de julho

Resultado das Inscrições: 8 de agosto

Período do Festival: 10 a 17 de setembro

Período das Transmissões: 19 a 26 de setembro

O festival será no palco da Casa da Cultura, no Balneário Primavera, e, pela primeira vez, nas praças dos diferentes balneários da cidade, nas comunidades rurais e aldeamentos indígenas, com foco na descentralização e democratização do acesso à arte.

Quem pode se inscrever?

Companhias, coletivos, grupos de teatro, amadores e profissionais dos mais diversos segmentos da linguagem teatral, pessoa física ou pessoa jurídica.

Saiba mais no edital

Link para acesso ao formulário de inscrição Pessoa Física

Link para acesso ao formulário de inscrição Pessoa Jurídica