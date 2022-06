Requião e deputados do PT realizam encontro em Paranaguá

Os deputados e pré-candidatos do PT do Paraná Tadeu Veneri e Requião Filho estarão reunidos com Roberto Requião, hoje (sábado, 11), em dois eventos abertos ao público. Um pela manhã, na capital paranaense, e outro à tarde, em Paranaguá.

O objetivo, segundo os organizadores, será levantar temas que devem ser discutidos durante as eleições deste ano e “soluções para problemas que estão afetando a saúde econômica da população”.

Ex-senador e governador por três mandatos, Requião deve ser o candidato do Partido dos Trabalhadores para o Governo do Estado.

O primeiro evento tem início previsto para às 10h, na sede do Sindicato dos Petroleiros no Paraná, o Sindipetro – Rua Lamenha Lins, 2064, em Curitiba. O segundo será em Paranaguá, a partir das 14h, na Almanara Foods – Rua Júlia da Costa, 620.