Ruas de Matinhos estarão bloqueadas até o término das festividades

A Prefeitura de Matinhos informa que as ruas que dão acesso a Avenida Curitiba estarão bloqueadas no domingo (12), das 7 horas da manhã até o fim do desfile (rotatória da Avenida Curitiba até a rua Apucarana/Panificadora Soley).

Da rotatória da Avenida Curitiba até o trevo da Segline, também ficará bloqueado. Assim como da rotatória da Avenida Curitiba até o cruzamento da Avenida Brasil com a Avenida Paranaguá, devido às festividades de aniversário da cidade.