Conane Caiçara discute alternativas para nova educação

Em sua 5ª edição, a Conferência Nacional de Alternativas para a Nova Educação – Conane Caiçara 2022, acontece nos dias 23, 24 e 25 de junho na UFPR Litoral, em Matinhos.

O evento conta com educadores convidados reconhecidos nacional e internacionalmente tais como German Doin, Brás Rodrigues Nogueira, Jaqueline Moll Collar e Alex Catador.

Também terá a presença de lideranças comunitárias e populares como Alex Catador, líder do Movimento Nacional dos Catadores(as) de Materiais Recicláveis (MNCR), que vai debater as “Perspectivas da Educação Democrática e Humanizadora para os Movimentos Sociais”.

O evento terá conferências, diálogos, rodas e painéis de projetos e manifestações culturais, com participação dos povos ancestrais originários e movimentos sociais, conforme a programação.

A 5ª Conane, que é organizada pelo coletivo ANE, vinculado ao curso de Especialização Alternativas para uma Nova Educação, da UFPR Litoral, é destinada a educadores, estudantes e interessados em discutir alternativas para uma nova educação no Brasil.

“Ao estimular a troca de experiências e saberes entre os profissionais da educação para fomentar, legitimar e consolidar novas práticas de ensino-aprendizagem nas escolas estaduais, estabelece pontes para os debates sobre a educação transformadora que vêm ocorrendo em âmbito nacional”, informa a divulgação do evento.

Haverá também com um almoço caiçara na Associação de Moradores da Vila Nova. O encerramento, das 14 às 17 do sábado (25), será com uma Festa Comunitária e Popular.

As inscrições estão abertas desde o dia 6 e podem ser feitas até 22 de junho. Acesse aqui.