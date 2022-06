DER anuncia reforma em ferry e deputado denuncia atraso de salários

Fotos: DER

O ferry boat Nhundiaquara, seguiu viagem para Navegantes, em Santa Catarina, na manhã de terça-feira (7), para serviços de manutenção, informou, nesta sexta-feira (10), o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR).

A embarcação chegou em seu destino após oito horas, e já está no estaleiro da empresa Indústria Naval Catarinense, do Grupo Catanhede, dono da Internacional Marítima, passando por reparos iniciais e preparação para docagem.

Este é o segundo ferry boat do DER que está passando pelos serviços no mesmo local. A embarcação Guaraguaçu recebe intervenções finais e deve retornar para a travessia em Guaratuba na segunda quinzena deste mês.

O Nhundiaquara irá receber serviços como a troca de chapas de aço, revisão no sistema de propulsão, manutenção do sistema elétrico, manutenção do sistema hidráulico e de governo, revisão dos motores e caixas reversoras, melhoramento da acessibilidade, jateamento e pintura. A embarcação deve permanecer no estaleiro por cerca de 60 dias.

Manutenção por conta do Estado

A nova operadora da travessia da baía de Guaratuba, a Internacional Marítima, foi contratada emergencialmente, sem licitação, e conta com uma vantagem sobre as antigas concessionárias que tinham que pagar as manutenções dos atracadouros e embarcações.

O estaleiro em Navegantes é dos mesmos donos da Internacional Marítima, mas o custo da manutenção é bancado pelo Estado, através do DER. O gasto previsto, que inclui a manutenção dos atracadouros, era de R$ 36 milhões.

Mesmo assim, o serviço continua com vários dos problemas e atrasos que levaram o Governo a romper o contrato com a BR Travessias.

O contrato emergencial de seis meses termina no início de agosto. O DER ainda não divulgou informações sobre nova licitação para a concessão do serviço.

Galo diz que Internacional Marítima não cumpriu compromisso

Foto: Orlando Kissner/Alep

No último dia 6, o deputado Galo (PP) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Paraná para apontar o que considera “irregularidades na gestão do ferry boat em Guaratuba”.

“Trabalhadores do ferry boat estão com salários atrasados, diz deputado Galo”, é a notícia divulgada no site da Assembleia Legislativa.

Segundo o deputado, desde que o contrato com a empresa anterior, A BR Travessias, foi rompido, os funcionários estão sem receber os salários atrasados, “que foi compromisso da atual empresa pagar”, afirma.

Para o deputado, “está cheirando alguma coisa diferente em ano eleitoral para imputar ao governador, uma dívida que não é do governo, pois a Internacional ao assinar o contrato assumiu os bônus, mas também o ônus. São mais de 100 famílias que estão nessa condição com os funcionários sem receber e o caminho para uma paralisação está aberto”, disse.

“É bom ressaltar que o trabalho desses funcionários não para durante as 24 horas do dia, e se a empresa Internacional não efetuar o pagamento atrasado, tudo pode ser paralisado e aí não poderá se penalizar o governo por isso”, Segundo ele, “o dinheiro já foi liberado, a empresa já recebeu e precisa, o mais urgente possível resolver esse problema e pagar o que está devendo”

Ainda conforme o deputado, trata-se de “uma grande empresa, reconhecida e que consertou o que estava errado no ferry boat, mas que o mais rápido possível tem que dar uma satisfação aos trabalhadores”.