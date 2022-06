Litoral tem 656 novos casos de covid: 6% a menos na semana

A Semana Epidemiológica que encerrou no sábado, dia 11, teve 656 novos casos da doença no Litoral do Paraná, praticamente o mesmo número da semana passada, com uma pequena redução de 6%. Houve duas mortes, ambas em Paranaguá.

O número de registros ainda é quase o dobro da média semanal no mês de abril e um pouco abaixo da do mês de maio

O maior número de novos casos foram registrados em Paranaguá (199), seguidos de Guaratuba (153), Pontal do Paraná (91), Matinhos (85), Morretes (61), Antonina (50) e Guaraqueçaba (17).

Desde o início da pandemia da covid, no Litoral foram registrados 70.261 casos e 1.240 mortes.

Indicadores

Com os dois óbitos confirmados, a 1ª Regional de Saúde, que abrange os 7 municípios do Litoral, passou de 4ª para 3ª no coeficiente de mortalidade entre as 22 regionais do estado: 413,6 pessoas mortas para cada 100 mil habitantes. No Paraná, com 43.234 mortes provocadas pelo coronavírus, são 375,4 / 100 mil.

A maior mortalidade continua sendo em Guaratuba, com 527,6 mortes / 100 mil.

Na incidência de casos, permanece em 15ª lugar, com 23.434 confirmações / 100 mil, um pouco acima da média do Paraná, que tem 22.216 / 100 mil.

A maior incidência é em Pontal do Paraná, com 31.743 / 100 mil.