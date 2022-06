Jogos de Integração do Idoso acontecem no final de agosto

Os Jogos da Integração do Idoso de 2022 já têm o calendário definido. As competições acontecem de 26 de agosto a 1º de setembro, em Guaratuba, e as oficinas, de 28 de agosto a 1ª de setembro, em Pontal do Paraná.

Os jogos iniciaram em Guaratuba, em 1995, com o objetivo de criar um projeto de fomento à atividade física e esportiva para pessoas da camada “melhor idade”.

Os jogos tornaram-se tradição em diversos municípios que iniciaram as modalidades esportivas adaptadas para os atletas.

Dentre as modalidades, podemos citar o basquetebol relógio, handebol por zona, peteca, vôlei câmbio, vôlei de praia, vôlei no escuro (acima de 70 anos), tênis de mesa, jogos de mesa (dama e dominó) e xadrez, além de atividades de jogos de salão.

Para participar, os atletas deverão estar com 60 anos completos no ano de realização do evento ou mais, de ambos os sexos. Os participantes inscritos poderão participar em até duas atividades esportivas adaptadas por dia.

Em 2019, os JIIDOS tornaram-se Jogos Oficiais do Estado, com a participação de 15 municípios. Em 2021, houve a participação de mais de 40 municípios do Estado do Paraná nas atividades que aconteceram como competição (Guaratuba) e oficinas (Pontal do Paraná).

Pela primeira vez o Governo do Estado realizou os jogos neste novo formato propiciando a participação de mais municípios através das capacitações realizadas em Pontal do Paraná e de um melhor desenvolvimento das competições realizadas em Guaratuba, arcando inclusive com as despesas de hospedagem e alimentação para mais de 1.400 participantes.