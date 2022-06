Requião, Requião Filho e Tadeu Veneri reuniram apoiadores em Paranaguá

Foto: Divulgação

O ex-governador Roberto Requião e os deputados estaduais Tadeu Veneri e Requião Filho, todos do PT, estiveram na tarde do sábado (11) em Paranaguá.

Requião é pré-candidato ao Governo do Estado, Requião Filho vai tentar a reeleição na Assembleia Legislativa e Tadeu Veneri vai disputar uma vaga de deputado federal.

Os três foram ao Mercado Municipal, onde conversaram com apoiadores e com a população em geral e almoçaram no local. Depois, foram ao encontro agendado no Almanara Foods que reuniu a militância, apoiadores da pré-campanha e lideranças da região.

Tadeu Vener falou sobre os anos de luta para ajudar os trabalhadores portuários. Requião Filho enalteceu o esforço de alguns moradores de Guaraqueçaba, que saíram de madrugada, de barco, para participar do evento. Criticou a situação do hospital, que leva o nome de sua avó na cidade vizinha – Hospital Estadual Lucy Requião de Mello e Silva –, e as más condições da PR-405.

Por fim, Roberto Requião relembrou obras e realizações suas para Paranaguá e os trabalhadores quando foi governador. Também promoveu uma reflexão sobre o cenário político atual e os desafios que o grupo, ao lado de Lula, na Presidência da República, terão pela frente. O ex-governador e ex-senador também recebeu uma carta assinada pelas federações dos trabalhadores portuários do Brasil com as reivindicações da classe.

“Estou movido pela indignação. Não é possível ver pessoas passando fome, nos tempos atuais, depois de tudo o que construímos e fizemos no passado. Famílias inteiras passando necessidade, e as nossas companhias de água e luz explorando a população, sem qualquer compromisso com o desenvolvimento do Estado. Precisamos devolver a dignidade e a esperança ao povo paranaense, e queremos que todos vocês venham conosco nessa caminhada”.