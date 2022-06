Festa da Tainha começa na quarta com shows e Festival da Canção

Guaratuba se prepara para mais uma Festa Beneficente da Tainha, que vai acontecer a partir desta quarta-feira e vai até o domingo – dias 15, 16, 17, 18 e 19 de junho. O evento, que está em sua 17ª edição, acontece no Mercado Municipal.

A festa é organizada pela instituição Tumy e seus parceiros, com o intuito de não deixar parar as atividades sociais prestadas pela entidade.

O evento tem como ponto forte a gastronomia e além da tainha servida em suas mais diferentes formas, os presentes vão poder conferir todas as noites apresentações musicais.

O almoço começa a ser servido às 11h30, já com música ao vivo, e a janta às 19h. Durante a tarde, tem binguinho.

Agenda de shows:

15 de junho: 22h – Turbinados da Vaneira

16 de junho: 22h – Chê Lokedo e 00h00 – Chiquito Bordoneio

17 de junho: 20h – Cristiano e Fogo Nativo; 22h – Alma Latina; 0h – Bochinchaço

18 de junho: 20h Lefigarroo; 22h – Grupo Coração Gaúcho; 0h – Edu Farias

19 de junho: 22h – Turbinados da Vaneira

No dia 15 de junho, ainda haverá o Festival da Canção. O prêmio é de R$ 1.000,00 para o vencedor e as inscrições são online, para informações basta entrar em contato pelo número: (41) 9 9227-2279.

Já no 19 de junho, acontece o tradicional Bingo com prêmio de até R$ 3.000. A Festa já reuniu cerca de 25.000 pessoas neste período de baixa temporada, ajudando a fomentar o turismo e economia do município.