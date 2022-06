Arraiá da Vacina atende mais de 2.500 pessoas em Pontal do Paraná

Mais de 2.500 pessoas atenderam o apelo do “Arraiá da Vacina” em Pontal do Paraná, uma campanha do Dia D realizada no último sábado (11), informou a Prefeitura.

No geral, o número de vacinados subiu de 69,3% para 95%, alcançando a meta estabelecida pela SESA (Secretaria Estadual de Saúde).

Parte do resultado geral se deve ao fato de que houve maior número de idosos do que o esperado (128,8%). Outros grupos prioritários, no entanto, estão com a cobertura vacinal muito baixa. A Secretaria continua com a vacinação para melhorar a cobertura em todos os segmentos.

Cobertura vacinal por grupo prioritário:

Gestantes: 20% para 22,4%

Puérperas: 7,3% para 7,3%

Professores: 52,6% para 53,4%

Trabalhadores da Saúde: 51,2% para 52,4%

Idosos: 90% para 128,8%

Crianças: 21% para 23,9%

Como foi em cada UBS (Unidade Básica de Saúde)?

Vacinas realizadas: rotina de crianças, adolescentes e adultos, campanhas de gripe, sarampo e covid:

UBS Canadá – 342

UBS Praia de Leste – 688

UBS Ipanema – 565

UBS Shangri-lá – 497

UBS Pontal do Sul – 470

Total da campanha: 2.562 pessoas vacinadas.

Caso você não tenha tomado a vacina no dia D, o que fazer?

Você pode procurar uma das UBS disponíveis e tomar a sua:

– Praia de Leste.

– Jardim Canadá.

– Shangri-lá.

– Pontal do Sul.