Hemepar fará coleta de doação de sangue em Guaratuba

A Secretaria da Saúde de Guaratuba está realizando o cadastro de pessoas interessadas em se tornar doador de sangue.

No dia 2 de julho haverá uma ação de Coleta com o Hemepar Paranaguá na UBS Coroados. Quem tiver interesse deve efetuar o cadastro de pré-triagem:

https://bit.ly/doesangueguaratuba (o cadastro também serve para a doações em Paranaguá.

Segundo o secretário municipal da Saúde, Gabriel Modesto, há muito tempo o Hemepar Paranaguá não fazia coleta externa, mas atenderam o pedido, levando em conta que Guaratuba tem se destacado no envio regular de doadores e que o local escolhido e suporte é adequado.

Outras ações de doação de sangue continuam sendo realizadas com viagens até o Hemepar Paranaguá. Posteriormente, a Secretaria da Saúde entrará em contato com os cadastrados para o agendamento da viagem.

Para ser doador é preciso:

Ter entre 16 e 59 anos (menores de idade com autorização e presença do responsável legal);

Pesar no mínimo 50 kg;

Estar em boas condições de saúde, sem coriza, resfriado, ou outros. Se teve covid-19 deve aguardar 30 dias estando bem de saúde; Se teve dengue simples aguardar um mês e a hemorrágica 6 meses;

Se tomou vacina contra a covid-19 deve-se aguardar 7 dias, vacina da gripe aguardar 48 horas.

Estar descansado e alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação);

Apresentar documento oficial com foto (Carteira de Identidade, Carteira do Conselho Profissional, Carteira de Trabalho, Passaporte ou Carteira Nacional de Habilitação).

Caso os doadores queiram ir com transporte próprio, devem procurar a Secretaria da Saúde que ela também realizará o agendamento junto ao Hemepar.