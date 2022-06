Festival de Blues ocupa Antonina no feriado de Corpus Christi

O Antonina Blues Festival abre sua 6ª edição nesta quinta-feira (16) e segue até domingo (19) com mais de 20 atrações gratuitas em cinco palcos que ocupam as ruas e espaços culturais da cidade histórica.

Na mesma data, a cidade de Morretes, que fica ao lado, também terá seu festival de blues, tornando a região um polo do estilo musical neste feriado.

Após uma interrupção de dois anos, o festival retorna e o público que vai poder assistir nomes de peso do blues nacional como Décio Caetano, Lucian Araújo, Ricardo Maranhão, a banda Hillbilly Rawhide, além da participação do bluesman norte-americano Lorenzo Thompson. Nascido em Greenwood (Mississippi), Lorenzo já trabalhou com lendas do blues de Chicago como David Meyers e Melvin Taylor e fez participações antológicas em edições do Antonina Blues Festival.

Ação Educativa

Na sexta e no sábado (dias 17 e 18), o duo Mr. Blues fará duas apresentações especiais para alunos de escolas públicas no Teatro Municipal de Antonina, sempre às 14h, contando a história do gênero criado no século XIX, nos Estados Unidos

O Mr. Blues é um projeto que visita as raízes do blues desde asworksongs – canções de trabalho – aos clássicos Blues na forma de um show educativo.

Sobre o Festival

O Antonina Blues Festival surgiu em 2015 de forma independente e colaborativa por iniciativa de empresários da região. Desde então, o Festival cresceu organicamente a cada edição para se consolidar como um dos eventos culturais alternativos mais importantes do litoral ao fomentar a economia e turismo do inverno de Antonina.

O Antonina Blues Festival é viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura.

Esta edição é uma realização da Feito, Prefeitura de Municipal de Antonina, Cidades Musicais, Ministério do Turismo e Secretaria Especial da Cultura, com patrocínios através da Lei de Incentivo à Cultura – Governo Federal, e apoio de empresas locais e das rádios Serra do Mar e Antoninense FM.

PROGRAMAÇÃO

Antonina Blues Festival – 6ª Edição

Quinta-feira (16)

13h – DIDLEY DUO – Palco Gusso / Ponta da Pita

14h – DIEGO NICOLAY – Baía Douro/Estação Ferroviária

15h – GRALHA BLUES TRIO – Clube Náutico

17h30 – MARACUJINAS – Belvedere

19h30 – DOUBLE SHOT – Belvedere

21h30 – DOSE N’ BLUES – Belvedere

Sexta – Feriado de Corpus Christi (17)

12h30 – DECIO CAETANO + BERNARDO MANITA LEANDRO SUPERSHINSK TRIO PROJECT – Clube Náutico

14h – MR. BLUES – Teatro Municipal para escolas de Antonina

14h – LEO FORTUNATO – Baía Douro/Estação Ferroviária

17h – LUCIAN ARAÚJO – Calçadão

18h30 – JELLY ROLL – Belvedere

20h15 – TONY CASTER AND THE BLACK MOUTH DOGS – Belvedere

21h30 – MILK AND BLUES – Belvedere

Sábado (18)

12h – DIEGO NICOLAY – Hotel Camboa

14h – MR. BLUES – Teatro Municipal -Para escolas de Antonina

14h – RED FLOOR – Belvedere

16h30 – HELINHO BRANDÃO QUINTETO -Belvedere

18h – GRALHA BLUES TRIO – Calçadão

19h30 – MR. BLUES – Belvedere

20h30 – THE BLUES FELLAS – Palco Gusso /Ponta da Pita

21h30 – MUDSLIDE BLUES – Belvedere

Domingo, 19 de junho

12h – DAVI HENN, Hotel Camboa

13h -PRISCILA NOGUEIRA E JAZZ BOP – Belvedere

15h – HILLBILLY RAWRIDE – Palco Gusso /Ponta da Pita

16H – LOREENZO THOMPSON – Local (A confirmar)

17h30 – RICARDO MARANHÃO TRIO CONVIDADO ESPECIAL ANDRÉ SILVA – Palco Gusso /Ponta da Pita

A programação completa pode ser acessada no site: www.antoninabluesfestival.com.br

Tem conteúdo também nas redes sociais @antoninabluesfestival.

Confira também: 1º Morretes Blues Festival terá shows gratuitos no feriado de Corpus Christi