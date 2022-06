Matinhos inaugura nova sede do Cras em Albatroz

Nesta terça-feira (14), foi realizada a inauguração da nova sede do Centro de Referência da Assistência Social do balneário Albatroz, em Matinhos. O espaço fica na rua África, esquina com a avenida do Canal, S/N.º, ao lado da antiga sede do Cras.

A secretária de Assistência Social, Enelida Ramos de Lima, lembrou que o Cras é a porta de entrada para benefícios como Auxílio-Brasil, BPC, Leite das Crianças e Cartão Comida Boa. Também é responsável pela Cesta Vida, Tarifa Social de Luz e Água e outros auxílios.

O prefeito Zé da Ecler falou sobre a nova sede. “O Cras vai ajudar muito o Albatroz e os balneários próximos. Está gestão gosta de gente, gosta de pessoas. E essa nova sede é uma das provas disso. Mostramos que a nossa preocupação é com o bem-estar do povo matinhense”.

O ato ainda teve a presença de secretários e da primeira-dama e presidenta do Provopar Matinhos, Regina Viana.

Representando o Legislativo Municipal, estava o presidente da Câmara, Rodrigo Gregório (Pode), e os vereadores Nando (Pode), Lucas Pesco (PSC), Gerson Júnior (PL), Leléu (PSL) e Almir (Pros). A assinatura foi acompanhada por diretores e servidores de pastas, e representantes da sociedade civil.