Pontal levará moradores para doar sangue em Paranaguá

No dia 29 de junho, a Secretaria Municipal de Saúde de Pontal do Paraná disponibilizará transporte até o Hemepar de Paranaguá para as pessoas que queiram doar sangue ou medula óssea.

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar) alerta que seus estoques estão abaixo do esperado, principalmente dos tipos A Negativo, O Positivo e O Negativo.

O órgão também está fazendo uma campanha de solidariedade em dose dupla. A ideia é que cada doador de sangue leve, no momento da coleta, um cobertor, roupas de inverno novas ou em bom estado de uso para doar.

Como doar?

Faça seu cadastro no link clicando aqui.

E atente-se aos horários para o transporte dos doadores, conforme a região onde você mora. Para mais informações mande mensagem para o WhatsApp 41 3420-6663.