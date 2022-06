Morretes também realiza seu Festival de Blues 

1º Morretes Blues Festival acontece neste final de semana dezenas de shows gratuitos, gastronomia, cervejas artesanais e recreação infantil. O evento, que será realizado nos dias 18 e 19 de junho é mais um atração cultural no final de semana do feriadão de Corpus Christi o lado de Antonina, onde acontece o seu 6º Festival de Blues.

O 1º Morretes Blues Festival promete reunir alguns dos principais músicos da cena paranaense, com gastronomia diversa e atividades para toda a família, entre elas recreações infantis, movimentando a economia local e levando uma nova opção de entretenimento para os moradores da região e turistas.

O público que for ao 1º Morretes Blues Festival poderá acompanhar gratuitamente mais de 20h de música ao vivo, com shows divididos em dois palcos (Principal e Coreto), comandados por 13 atrações: Mamba Blues, Tony Caster, The Black Mouth Dogs, Gui Tosin, Guicah Project, Mutum convida Thais Calderon, Pão de Hambúrguer, Banda Trilho, Lonesome (Ivan Halfon), Anne Glober, Ricardo Maranhão, Carine Luup e Tiago Juk. “Em sinergia com o espaço paradisíaco, as atrações musicais vão levar o público presente para um universo bem peculiar, que vai conectar diferentes vertentes do estilo musical em dois dias repletos de experiências e emoções”, destaca Patrik Cornelsen.

Sábado – Palco Principal: Mamba Blues (11h), Tony Caster & The Black Mouth Dogs (13h), Gui Tosin (15h), Guicah Project (17h), Pão de Hambúrguer (19h) e Banda Trilho (21h)

Sábado – Palco Coreto: Gui Tosin (11h), Lonesome – Ivan Halfon (13h), Mamba Blues Duo (15h), Anne Glober (17h) e Mutum convida Thais Calderon (19h)

Domingo – Palco Principal: Ricardo Maranhão (11h), Anne Glober (13h), Pão de Hambúrguer (15h) e Carine Luup (17h)

Domingo – Palco Coreto: Tony Caster (11h), Tiago Juk (13h) e Lonesome – Ivan Halfon (15h)

Gastronomia e muito mais

Além de muita música de qualidade, o evento multicultural contará com dezenas de opções de chopes artesanais, drinks especiais e muita gastronomia. Serão diversas operações gastronômicas temporárias, que irão se unir aos bares e restaurantes tradicionais da cidade para oferecer preparos saborosos e cheios de personalidade, entre eles hambúrgueres, barreado, churrasco de igreja, moqueca vegana e fish n´chips. Outros destaques do evento serão as recreações infantis, com monitoria, e, como não seria diferente, o belíssimo trajeto até a cidade de Morretes.