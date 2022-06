Tudo sobre conta MEI: como funciona e quais os benefícios

Abrir uma conta MEI é uma excelente alternativa aos pequenos empreendedores por conta da sua extensa lista de vantagens deste tipo de conta. Em comparação às contas correntes PF, o regime PJ se destaca devido aos benefícios sob medida.

Por exemplo, as contas PF nos grandes bancos focam em soluções mais convencionais ao dia a dia e benefícios voltados ao lazer, como descontos em compras online, milhas de viagens, sorteios atrelados à poupança, fora outros exemplos.

Já as contas focadas no microempreendedor individual trazem recursos extras, como boletos com prazos mais longos, anuidade da conta, transferências ilimitadas e benefícios de assinaturas, como planos de saúde e de telefonia.

Para entender melhor como funciona e quais são os principais benefícios da conta MEI, nós preparamos este artigo e reunimos tudo o que você precisa saber!

O que é uma conta MEI?

A conta MEI é uma modalidade de conta bancária para pessoas jurídicas e bastante popular entre as novas fintechs, que miram os pequenos e médios empreendedores.

Atualmente, você encontra uma conta digital para as mais diversas áreas e, muitas vezes, os bancos digitais contam com recursos extras, como taxas de empréstimo menores, boletos gratuitos, linhas de crédito mais acessíveis e pagamentos internacionais.

Em relação às tarifas, vale destacar que elas se limitam aos serviços e, caso seja debitado da conta, os valores dificilmente superam 29 reais ao mês.

Tendo em mente o custo de abertura de e de emissão de boletos, que costuma ser cobrada junto das tarifas, a abertura de uma conta PJ compensa bastante aos microempreendedores.

Benefícios de abrir uma conta PJ

Abrir MEI e ter uma conta PJ é bastante vantajoso por garantir acesso aos bancos digitais que focam em pequenos negócios.

Além de profissionalizar ainda mais a sua empresa, você emite boletos, paga contas e tem acesso aos benefícios mais importantes para pequenos empreendedores, como planos de saúde com desconto e linhas de crédito com juros menores.

Entre alguns benefícios da abertura da conta MEI estão:

Serviços básicos gratuitos;

Condições e tarifas especiais;

Mais agilidade em serviços de atendimento;

Cartão de crédito sem anuidade;

Aplicativos para gestão completa da conta;

Gestão do DAS e da declaração anual do MEI (em contas focadas em MEI);

Outros benefícios exclusivos.

Como encontrar a melhor conta MEI?

Para encontrar a melhor conta MEI, você precisa avaliar as opções disponíveis e encontrar o banco Neon com a maior quantidade de vantagens para você.

Em comparação direta com os bancos tradicionais, as fintechs são as melhores alternativas e todas têm características bem comuns, como isenção de tarifas, gratuidade na emissão de boletos, transferências gratuitas, linhas de crédito, entre outros fatores.

Há ainda opções de bancos que funcionam em modalidade híbrida, isto é, valem tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica.

Embora úteis, você precisa ter em mente que uma boa gestão financeira pessoal necessita da distinção entre ganhos e lucros. Portanto, sendo você um pequeno empreendedor, considere abrir uma conta PJ apenas os ganhos e transferências do seu negócio.

Como pessoa física, foque em contas com rentabilidade mais alta e linhas de crédito com mais benefícios, como milhas, descontos em e commerces e shows, e facilidade na linha de crédito.

Quais são as melhores contas para MEI?

Entre tantas opções disponíveis aos MEIs fica fácil encontrar uma conta PJ, porém dificulta a tarefa de acertar na escolha e optar pela melhor opção de conta MEI.

Justamente por isso, nós separamos as três melhores opções de conta para microempreendedores que você confere logo abaixo!

1. Banco Inter

Para muitos, o Banco Inter é a melhor conta MEI possível por conta dos muitos benefícios, como a isenção de taxa para boletos, transferências e anuidade.

Outro ponto positivo, a fintech também trabalha com cartão de crédito para MEI e maquininha para pagamentos em cartão de crédito, que pode ser um importante diferencial de acordo com o seu negócio.

2. Conta MEI Fácil

A conta PJ MEI Fácil também se destaca e pode ser facilmente a melhor conta para microempreendedores.

Além da isenção em diversos recursos fundamentais, como anuidade, emissão de boletos, emissão de extratos e transferências, a conta é integrada ao app MEI Fácil. Justamente por isso, você paga o DAS e realiza a gestão definitiva do MEI.

3. C6 Bank

A C6 Bank é uma alternativa igualmente popular e útil ao Banco Inter e à conta PJ MEI Fácil. Aqui, o destaque é o atendimento ágil e o aplicativo fácil e completo da C6 que, inclusive, permite investimentos.

A conta possui cartão de crédito, maquininha, e isenção em transferências e boletos. Em comparação direta com o banco Inter, esta conta MEI se destaca por ser a melhor alternativa para quem deseja unificar contas PF e PJ.