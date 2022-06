Matinhos lança pedra fundamental do novo hospital

O prefeito Zé da Ecler lançou, nesta quarta-feira (15), a pedra fundamental do novo hospital de Matinhos, na avenida Portal das Praias

O terreno tem área de mais de 15.600 metros quadrados, em 49 lotes unificados. Foi desapropriado amigavelmente pelo município mediante investimento de R$ 3,430 milhões. Segundo a Prefeitura, o entorno “receberá investimentos pesados em infraestrutura”.

O projeto do hospital prevê 2.700 metros quadrados de área de construção. Serão 48 leitos, com ala infantil, ala adulta, três centros cirúrgicos, postos de enfermagem, salas de parto com recursos tecnológicos, área técnica, central de gases medicinais, estacionamento para 60 vagas e ambiente de espera ambulatorial para 100 pessoas.

O investimento orçado é de R$ 33 milhões, sendo aproximadamente R$ 18 milhões para a construção e R$ 15 milhões que deverão ser investidos em mobiliário, acabamentos e serviços agregados.

“Entre as propostas do então candidato Zé da Ecler, a que mais chamava a atenção era a construção do hospital. Quando soube dessa proposta, antes de ser chamado para ser secretário, pensei que esse Zé era louco. E agora, vendo que a construção do hospital é uma realidade, sou mais um pouco que estou ajudando o prefeito nesta missão”, comentou o secretário municipal da Saúde, Paulo Henrique de Oliveira.

“Quando a pessoa promete alguma coisa, ela deve sustentar e cumprir a promessa. É isso que eu estou fazendo. Prometi a construção de um novo hospital na cidade e hoje, com o lançamento desta pedra fundamental, dou mais um passo no cumprimento desta promessa”, declarou Zé da Ecler.

O ato teve a presença de moradores da região e representantes da sociedade civil.

Ainda acompanharam a cerimônia a primeira dama e presidente do Provopar Matinhos, Regina Viana; os secretários de Defesa Social, Aldemir Zwetsch Júnior; de Administração, Joilson Vaz da Silva; de Planejamento, Ivo Mendes Júnior; de Finanças, Roberto Pires; de Controle Interno, Victor Vitelci de Souza Alves; e o chefe de Gabinete, Carlos Valderi; além de diretores de pastas e servidores da Administração Municipal.

Representando o Legislativo Municipal, estava o presidente da Câmara, Rodrigo Gregório (Pode), além dos vereadores Nando (Pode), Márcio do Seda (PL), Gerson Júnior (PL), Almir (PROS). Ainda esteve presente o vereador de Paranaguá, Wellington Frandji (Pode).

Com informações e fotos do Departamento de Comunicação da Prefeitura de Matinhos