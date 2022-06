Projeto de incentivo à leitura da UFPR retorna às escolas de Matinhos

O Programa de Extensão Mundo Mágico da Leitura, do curso de Licenciatura em Artes UFPR Litoral, vai retomar as atividades presenciais a partir do segundo semestre de 2022.

O projeto foi concebido para apoiar o trabalho com a leitura desenvolvido por escolas e vai levar contações de história, dramatizações e sessões de leitura a centenas de alunos da rede pública de Matinhos (veja lista com as escolas abaixo).

Entre agosto e novembro de 2022, a expectativa do Mundo Mágico é de realizar cerca de 100 sessões de leitura, que serão mediadas por acadêmicos extensionistas do projeto. Além disso, também estão programadas outras 17 sessões de dramatização, que utilizam fantoches, palitoches, ilustrações e outros recursos para dar vida aos personagens.

As atividades vão acontecer em três unidades educacionais de Matinhos: o Cmei 4 de Março, o Cmei Caminho Alegre e a Escola Francisco dos Santos Jr. Somente nesta última, cerca de 600 crianças e adolescentes participarão das séries de contação de história.

O programa usa estratégias lúdicas para incentivar os estudantes a se apaixonarem pelo mundo mágico da leitura. As sessões serão voltadas a alunos do terceiro ao quinto ano, e também haverá atividades direcionadas a seis alunos de classes especiais. Ao fim dos trabalhos, será realizada uma avaliação somativa com os participantes.

O projeto de extensão foi criado em 2008, mas esteve longe das escolas desde o início da pandemia, e funcionou somente em formato virtual por meio das contações gravadas publicadas no canal do Youtube do programa https://www.youtube.com/channel/UCKR5ZOBWgsm00fkv0ayPTuQ/videos.

Mesmo com retorno presencial, o projeto continuará com a produção de vídeos e tem programadas as publicações de 13 novas contações. As histórias vão desde a mitologia nórdica, com a obra “O Roubo do Martelo de Thor” até o folclore paranaense, com as lendas da Caveirinha e do Pé Redondo.

Colégios interessados em receber as sessões de leitura presenciais do Mundo Mágico da Leitura podem entrar em contato através do e-mail mundomagico@ufpr.br .

Confira os cronogramas das sessões de Leitura e de Dramatização

Por Gabriel Tassi Lara (estudante de jornalismo)