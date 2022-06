Novo CME é inaugurado em Matinhos

Nesta quinta-feira (16), foi inaugurado um novo Centro Municipal de Especialidades. O CME Enfermeira Regina Maria de Oliveira Martinez funcionará no Hospital Navegantes, que fica na Avenida Paraná, S/N, em frente à sede da Secretaria Municipal da Saúde.

O ato teve a presença do prefeito Zé da Ecler. Também acompanharam a inauguração a primeira dama e presidente do PROVOPAR, Regina Viana; o chefe de Gabinete, Carlos Valderi; o procurador municipal Ronysson Pontes; os secretários de Administração, Joilson Vaz da Silva; de Controle Interno, Victor Vitelci de Souza Alves; de Assistência Social, Enelida Ramos de Lima; e de Finanças, Roberto Pires.

Além dos secretários, o evento contou com a presença da assessora da Prefeitura, Mirian de Fátima Zaninelli, de diretores de pastas e servidores da Administração Municipal. Representando o Legislativo, estavam os vereadores Nando (PODE), Gerson Júnior (PL), Márcio do Seda (PL) e Almir (PROS). Hr p o. P

O CME recebe uma nova estrutura, ampliada para 10 consultórios. Com a inauguração da Central de Abastecimento Farmacêutico, o Hospital Navegantes voltará a operar como hospital, ganhando 10 novos leitos para internamentos. O espaço inicia suas atividades com 10 novas áreas de atendimento. Entre elas, cardiologia, psiquiatria, nutrologia, pediatria, ortopedia, ginecologia, psicologia, fonoaudiologia e fisioterapia, além de terapeuta ocupacional e clínico geral para pronto atendimento 24 horas.

Ainda estão em processo de contratação novas especialidades como: urologia, neuropediatria, otorrinolaringologia e geriatria, serviços que serão oferecidos diretamente, zerando as filas e diminuindo o volume de pacientes transportados até Curitiba para receber esses serviços. “As linhas de cuidado foram criadas visando um atendimento humanizado, com equipe técnica treinada para oferecer agilidade e eficácia nos procedimentos e atendimentos”, disse o secretário da Saúde, Paulo Henrique de Oliveira.

O procedimento de agendamento de consultas também foi otimizado e vai operar tanto na forma presencial como na forma eletrônica através do WhatsApp. O centro cirúrgico voltará a realizar cirurgias, além dos partos que já são realizados hoje, o que vai desafogar as filas de regulação dos pacientes de Matinhos para o Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá.

A servidora municipal da Saúde, Regina Maria de Oliveira Martinez, faleceu em março deste ano, vítima da dengue. Era casada com o servidor municipal da Cultura, Bob Martinez. “Há 26 anos, ela entrou pela porta deste hospital para trabalhar como recepcionista. E foi se encantando por essa área, sempre com sua extrema dedicação. A perda que eu tive foi imensa. Quero agradecer ao Zé da Ecler por esta homenagem. Isso só mostra o respeito que todos tinham por ela”, disse Bob, emocionado.