Começa hoje, sexta-feira (17) e vai até amanhã (18), o 9º Encontro de Motociclistas de Pontal do Paraná.

O que vai rolar no evento?

– Camping Free (grátis).

– Barraca de Acessórios.

– Praça de Alimentação.

– Frutos do Mar.

– Troféu para MC.

Programação de shows:

– Sexta-feira 17/6 – Bandas: The Revenge e Toma Rock.

– Sábado 18/6 – Bandas: Marcel, The Revenge, Pólvora, Olhar 43, TN She (banda cover do AC/DC).