Loumar cria NFT de aniversário de Foz do Iguaçu

NFT comemorativa de Foz do Iguaçu pode ter sido a primeira do mundo neste segmento. Obra de arte digital ainda pode sofrer valorização ao longo dos anos, de acordo com especialistas

Diversas personalidades e coletivos brasileiros estão entrando na onda dos NFTs (tokens não fungíveis) e lançando coleções e experiências exclusivas com cripto ativos, um deles já subiu 420% desde seu lançamento no mês passado. O NFT em comemoração ao aniversário de Foz do Iguaçu, lançado pela Loumar no dia 10/06, também pode ter oscilações positivas de acordo com o CEO do primeiro marketplace de NFTs do Brasil, a NFtrend, Victor Armellin. “As pessoas têm um ativo em mãos onde cada um pode decidir o momento de vender. Com o tempo pode aumentar o valor. Eu imagino que a maioria das pessoas pretende guardar, esse que é um pedacinho de Foz na blockchain, mas obviamente, em um aquecimento de mercado, elas podem se valorizar”, explica Victor.

A coleção de 108 unidades do NFT foi entregue à comunidade de funcionários da Loumar, autoridades locais e influenciadores digitais. Outras 8 obras de arte foram vendidas, tendo o seu valor destinado integralmente para o projeto social Um Chute para o Futuro que ajuda no contraturno escolar de crianças da região norte de Foz do Iguaçu. Uma NFT foi leiloada por R $1.108,00, valor repassado para o Projeto Sopão Anjos da Madrugada, que beneficia a maior ocupação do Paraná, que fica na região do bairro Porto Meira.

A carteira digital escolhida para a manutenção do token é a My Wallet da NFtrend. Caso a pessoa queira vender, ela pode escolher qualquer marketplace do mundo, obviamente que façam parte da mesma rede da blockchain Solana. “Elas podem escolher dentro da My Wallet para realizar a venda, basta entrar em contato com o nosso suporte online”, explica o CEO da NFtrend.

NFTs podem ser entendidos como objetos digitais únicos que são colecionados e transferidos de forma descentralizada de um usuário para outro através de uma rede de criptomoedas.

A primeira do mundo

Ainda de acordo com a NFtrend, a ação desenvolvida pela Loumar pode ser a primeira a entregar uma coleção de NFTs em comemoração ao aniversário de uma cidade no mundo. “É um projeto extremamente disruptivo. Eu tenho certeza que é a primeira cidade brasileira a fazer uma ação assim e talvez a primeira no mundo”, conta Victor.

A ação foi acompanhada de perto pelo gerente da regional Oeste do Sebrae/PR, Augusto Stein e contou que acompanhou a evolução da Loumar e a sua adaptação às novas tecnologias. “Essa ação inspira pequenas empresas em todo o Brasil. O pequeno empresário que quer entrar nesse mundo, tem que ficar de olho em quem está fazendo”, declarou em entrevista no canal da Loumar, Augusto Stein, que foi agraciado com uma unidade do NFT.

Flavio Miranda, superintendente de comunicação da Itaipu Binacional, também foi uma das 108 pessoas a receber a arte digital, agradeceu: “Vocês tiveram que lidar com essa grande ameaça econômica que foi a pandemia e agora surpreendem a todos com essas inovações”.

“Agradeço o privilégio de receber uma das unidades dessa incrível coleção. Não podemos negar a inovação tecnológica. Muita gente não acreditava nos aplicativos, nos bitcoins. As pessoas falavam ‘Você é maluco por investir nisso’ e hoje em dia eles falam ‘Deveria ter acreditado em você’. Então a evolução da tecnologia é inegável”, conta o Youtuber Matheus Kise.

Para o CEO da Loumar, Marcelo Valente: “a empresa tem em sua cultura a rápida aplicação de novas tecnologias. É uma maneira para despertar o interesse de parceiros comerciais e entidades ligadas ao turismo em Foz do Iguaçu para que venham junto em nossos projetos que tem o intuito de disruptar todo o segmento”, finaliza Valente.

Augusto Stein (Sebrae), Marcelo Valente (Loumar), Danilo Vendruscolo (ACIFI), Flavio Miranda (Itaipu) e Marcelo Ciavaglia (Loumar) – Foto: Arquivo Loumar

Live no canal do Youtube:

https://www.youtube.com/user/loumarturismo

Instagram: https://www.instagram.com/loumarmais/

WhatsApp: (45) 3521 4001

Telefone: (45) 3521 4000

E-mail: atendimento@loumarturismo.com.br