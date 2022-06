Câmara de Guaratuba cobra e ouve explicações da Sanepar sobre abastecimento

Fotos e informações: Assessoria de Comunicação da Câmara

Vereadores estiveram na última terça-feira (14) visitando as estações da Sanepar de Guaratuba. O objetivo foi ouvir as explicações da companhia de saneamento para a falta de abastecimento, “sujeira” na água, assim como a demora no conserto dos buracos em ruas e calçadas.

Participaram da comitiva a presidente Cátia do Doro, as vereadoras Ana Maria Corrêa, Diva Carneiro e Maria do Neno, e os vereadores Fabiano da Caieiras, Itamar Junior, Paulo Araújo e Ricardo Borba.

Eles foram recebidos pelo gerente regional do Litoral, Marcos Muniz, pelo gestor de Educação Ambiental Guilherme Zavataro, pelo coordenadores João Gabriel Lemes (redes), Joilson dos Passos (industrial) e Luiz Paulo Navarrete Sanchez (comercial), e pelas equipes da estação e dos escritórios da empresa.

A primeira visita foi na Estação de Tratamento de Água do rio Saí-Guaçu, em Coroados. A segunda, na Estação de Tratamento de Esgoto do bairro Vila Esperança.

Nos locais, os técnicos explicaram os processo e buscaram demonstrar a eficiência da empresa e a qualidade da água que é distribuída à população. A capacidade de tratamento de água, por exemplo, atende a uma demanda de aproximadamente 300 mil pessoas no auge da temporada de verão, que é o dia 31 de dezembro, cerca de 8 vezes a população de 37 mil habitantes estimada pelo IBGE.

Os vereadores apresentaram as reclamações da população e ouviram as explicações sobre os três principais problemas:

1) Sobre a falta d’água em alguns bairros na temporada, a empresa justifica que isto é causado por rompimento na tubulação. Neste caso, eles afirmaram que é importante a população avisar a Sanepar imediatamente quando falta água para que as providências sejam tomadas rapidamente. O telefone para informar falta d’água é o 0800 200 0115.

2) Sobre a “água suja” verificada por consumidores, a Sanepar explica que foi um problema pontual em alguns imóveis e foi decorrência de uma obra de melhoria no bairro Mirim que aumentou a pressão na rede. O objetivo foi melhorar o abastecimento, mas que, momentaneamente, segundo eles, acabou empurrando para fora os resíduos que ficam nos canos. O gerente admitiu que deveria ter sido feita a chamada imediatamente a descarga na rede para evitar o problema.

3) Sobre a demora no conserto de buracos feitos nas manutenções da Sanepar, o gerente regional reconhece que houve atrasos, e que a nova empresa terceirizada contratada aumentou a eficiência e rapidez do serviço. Sua equipe também explicou que o tipo de solo arenoso de Guaratuba e das cidades balneárias obriga a fazer serviço mais demoradamente, esperando que ocorra a compactação para evitar que ele ceda. Eles reconheceram que a Sanepar e as terceirizadas têm problemas na aquisição de asfalto, inclusive na Região Metropolitana.

4) Os vereadores também questionaram o mau cheiro exalado pela Estação de Tratamento, um problema que afeta, principalmente, moradores das proximidades. Para isto, a Sanepar não tem uma solução para apresentar. Segundo os técnicos, o cheiro é mais forte em determinadas condições atmosféricas. Para minimizar os efeitos, a companhia plantou árvores em volta do terreno, fazendo uma barreira verde, e alterou alguns processos, informaram. No dia da visita, o odor estava particularmente forte, o que demonstra que as medidas tiveram pouco resultado.

Por fim, o gerente regional se desculpou pela demora em atender as reclamações da população encaminhadas pela Câmara e afirmou que o diálogo realizado com os vereadores de Guaratuba é a primeira de uma série que pretende fazer no Litoral.