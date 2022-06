Polícia divulga foto de suspeita do golpe do aluguel em Guaratuba

A Polícia Civil do Paraná divulgou a foto de uma mulher, identificada como Renata Mendes Ereno, que está foragida por estelionato.

Segundo a PCPR, a suspeita é responsável por aplicar golpe do aluguel em pelo menos dez vítimas, entre outubro de 2021 a março de 2022, com prejuízo avaliado em R$ 50 mil.

As vítimas são de diversas cidades, como Curitiba, Ponta Grossa, Apucarana e Castro.

CRIME- A investigada afirmava ser proprietária de um imóvel em Guaratuba. Nas redes sociais, ela oferecia o local para ser locado durante a temporada.

Posteriormente, via mensagens, ela negociava e solicitava um valor antecipado. Quando as vítimas chegavam na residência descobriam que o imóvel não era da suspeita.

DENÚNCIAS– A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem na localização da procurada. As denúncias podem ser feitas de forma anônima através do telefone (41) 3442-1202, diretamente à equipe de investigação.