Máquina retirava material para aterro na Mata Atlântica em Matinhos

Durante um sobrevoo na região, a Polícia Ambiental flagrou uma máquina escavadeira (PC) em uma área de mata entre Matinhos e Pontal do Paraná.

Segundo a equipe do Pelotão de Guaratuba, responsável pelo policiamento ambiental na região,” era possível notar uma grande área já destruída pelo maquinário de remanescente de Mata Atlântica em estágio médio de regeneração”.

Ao chegarem ao local por terra até o maquinário que se encontrava no município de Matinhos, no balneário Junara, verificou-se quase 4.000 metros quadrados destruídos.

“Em conversas com populares que preferiram não se identificar por medo de represálias, nos informaram que estava sendo retirado aterro do local através da máquina e caminhões”, relata o comandante do Pelotão, subtenente Rodrigo Cainelli.

Com apoio da Prefeitura de Matinhos, que cedeu um caminhão e operador de máquinas, a máquina foi apreendida e ficou armazenada no pátio da Secretaria de Obras do município.

Toda a documentação produzida bem como o Boletim de ocorrência foi apresentada a delegacia do município de Matinhos para tomada de providências.