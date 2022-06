Litoral reúne experiências e propostas no 1º Fórum Lixo Zero

Acontece nesta quinta-feira (23), no Centro de Estudos do Mar da UFPR, em Pontal do Paraná, o 1º Fórum Litoral Lixo Zero.

O evento é promovido pela Comissão de Ecologia, Meio Ambiente e Proteção aos Animais da Assembleia Legislativa do Paraná, Universidade Federal do Paraná Litoral, o movimento Paraná Lixo Zero e o grupo Paranaguá Criativa.

O debate será presencial, com início às 13h30. “O Fórum Lixo Zero traz como proposta o intercâmbio de experiências e políticas públicas, tendo como pilares o ambiental, o social e o econômico”, explica o deputado estadual Goura (PDT), que preside a Comissão de Meio Ambiente.

Goura disse que o fórum vai tratar sobre proposições que interfiram ou alterem o meio ambiente, que disponham sobre a conservação da natureza, que busquem evitar a depredação dos recursos naturais e que tratem da proteção aos animais.

Inspirar a prática

O evento pretende destacar atuações inspiradoras de empresas, universidades, sociedade civil, poder público e organizações não governamentais no manejo de resíduos sólidos no litoral do Paraná com o objetivo de informar, integrar, fomentar e conectar os mais diversos atores existentes.

Para isso, o Fórum contará com palestras, painéis e apresentação de casos possibilitando o intercâmbio de conhecimentos e experiências.

Foram convidadas as prefeituras dos sete municípios do Litoral do Paraná (Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná) a apresentarem seus projetos, programas e ações direcionadas à gestão de resíduos sólidos de seu município.

Faça sua inscrição no link https://forms.gle/EpLtWQ71JfXvr8HNA