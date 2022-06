Empresa de Morretes faz resgate de trens e caminhões em acidentes

Nas ferrovias e rodovias, a dura missão de resgatar veículos acidentados e preservar o meio ambiente

Uma empresa especializada em solucionar problemas ambientais, como tombamento de trens na Serra do Mar, acidentes de caminhões com produtos químicos inflamáveis em rodovias e evitar deslocamento de derramamento de óleo na costa brasileira, com barreira marítima. Esta empresa é a JM Serviços Integrados, com sede estratégica em Morretes, no Paraná, e atuação em todo Brasil.

Mais de dois mil atendimentos de acidentes em vias férreas e rodovias no Brasil, entre eles, descarrilamento de locomotivas, tombamento de vagões, caminhões e carretas, fazem parte das ações emergenciais realizadas pela JM Serviços Integrados que chega aos 20 anos com mais experiência, maior número de equipamentos em campo e corpo funcional altamente especializado.

“Com investimentos em novos equipamentos, mão de obra especializada, tecnologia e gestão, hoje, nossa empresa é uma das mais competitivas do mercado nacional. Somamos a isso a conquista de um dos melhores sistemas de gestão do mundo, sempre com foco na sustentabilidade”, explica o geógrafo e diretor-presidente da JM Serviços Integrados, Joanir Miranda.

Joanir Miranda: foco na sustentabilidade

A empresa, com sede em Morretes, mas com atendimento em todo o país, conta com mais de 150 equipamentos de pequeno, médio e grande portes, um patrimônio de R$ 60 milhões, além de 150 funcionários treinados para serviços de campo, está comemorando duas décadas neste mês de junho.

Após sucessivos atendimentos a acidentes ferroviários e rodoviários, a JM Serviços Integrados se especializou também na prestação de serviços em portos, aeroportos e indústrias. A empresa captou, recentemente, recursos financeiros e investirá R$ 60 milhões neste ano na compra de novos equipamentos para atender à demanda de serviços.

“Com mais este investimento de R$ 60 milhões, queremos dar prioridade, além da compra de novos equipamentos, em tecnologia e principalmente no nosso maior capital que é o nosso pessoal. No ano passado nossos investimentos ultrapassaram a R$ 40 milhões e, com o aporte de capital de uma empresa multinacional que atua na mesma área de emergências ambientais e prestação de serviços, pretendemos ampliar ainda mais nosso raio de ação e em cinco vezes mais o nosso faturamento”, afirma Miranda.

Atualmente, “depois de nossa experiência com o descarrilamento e tombamento de cinco vagões na Serra de Cubatão, no litoral paulista, onde desceram montanha abaixo várias toneladas de farelo de soja, atingindo um pequeno riacho, e resolvemos o problema que levaria mais de 30 dias, em apenas seis dias, estamos credenciados para solucionar qualquer grande acidente do gênero no Brasil”, garante o empresário.

Este foi o maior desafio da empresa, diz Joanir Miranda, ao lembrar da operação de guerra montada para solucionar o problema que poderia causar sérios danos ao meio ambiente. “Montamos uma pequena caravana, com equipamentos especializados, carros, caminhões e 30 trabalhadores com experiência em matas. Construímos uma pequena estrada de ferro de madeira e, com um equipamento improvisado, resgatamos toda a carga do enorme buraco, promovendo a devida limpeza do local sem atingir o meio ambiente, preservando as árvores e a vegetação”.

A experiência e o sucesso na prestação dos serviços, chamaram a atenção de outras empresas que mantém concessão em ferrovias e rodovias. Assim, a JM Serviços Integrados passou a conquistar novos contratos de trabalho. Somente na Serra do Mar paranaense foram dezenas de atendimentos com tombamento de locomotivas e vagões.

Quem é e o que faz a JM Serviços Integrados

É uma empresa com sede em Morretes, litoral paranaense, com 150 funcionários, mas com prestação de serviços de atendimento a acidentes ferroviários, rodoviários, portuários, aeroportuários e industriais em todo o Brasil. Com um patrimônio em equipamentos equivalente a R$ 60 milhões, a empresa foi fundada pelo geógrafo Joanir Miranda, 43 anos.

Serviços:

-Resgate de cargas

-Terraplanagem

-Remoção de resíduos e entulhos

-Transporte de equipamentos pesados

-Transporte de combustíveis

-Transporte de combustíveis para locomotivas

-Demolições médias e pesadas

-Contenção de vazamentos de produtos químicos e combustíveis

-Raspagem e retirada de solo contaminado

-Transbordo de tanques de combustíveis

JM SERVIÇOS INTEGRADOS

MORRETES-PARANÁ-BRASIL

Telefone: (41) 3462-3535

https://jmservicosintegrados.com/