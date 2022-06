Matinhos realiza sua Festa da Tainha em julho

A 19ª Festa da Tainha de Matinhos vai acontecer no mês de julho. O evento começa no dia 8 e vai até o dia 17 do mês que vem, no balneário Gaivotas.

A festa vai contar com comidas típicas todos os dias. O almoço, nos sábado e domingos, será servido a partir das 1130. O jantar, sexta, sábado e domingo, às 1930. Em todos os dias averá comidas típicas.

No dia 17, a partir das 16h, haverá o Super Bingo com diversos prêmios. A Festa da Tainha é realizada pelo Instituto Fraternidade e pelas associações de pais, mestres e funcionparios dos CMEIs Junar a e Sra Mesquita Ramos ta tem o apoio da Prefeitura de Matinhos.