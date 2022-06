Patrulha Rural faz campanha de agasalho para aldeia Karaguata Poty

Fotos: Divulgação do 9º BPM

No final de maio, a Polícia Militar deu início a uma campanha de arrecadação de agasalhos, a fim de beneficiar famílias da etnia Guarani M’Byá, que vivem na aldeia Karaguata Poty, na região do Guaraguaçu, em Pontal do Paraná. A primeira entrega aconteceu nesta quarta-feira (22).

A ação foi idealizada por militares estaduais da Patrulha Rural Comunitária da 2º Companhia do 9º Batalhão de Polícia Militar.

De acordo com o comandante da Patrulha, 2º sargento Márcio Mesquita, recentemente, quando percorria a região do Guaraguaçu, foi abordado por uma liderança indígena da aldeia, Florinda Timóteo, e seu esposo, cacique Irineu Rodrigues, que relataram a situação crítica pela qual passavam as crianças e os adultos do lugarejo neste período mais frio do ano.

Junto com sua equipe e com o apoio do comandante da 2ª Companhia do 9º BPM (Batalhão de Polícia Militar), 1º tenente Rildo Fausto Kops Neto, iniciou a campanha de arrecadação. Até o momento, já resultou no recebimento de vários cobertores, mantas, roupas e agasalhos, que foram entregues, nesta quarta-feira (22), aos moradores do povoado.

“Apesar do ótimo resultado obtido na ação, a campanha não se encerrará”, informa Mesquita. Quem quiser fazer doações, poderá entregar o seu cobertor ou agasalho, em bom estado, até o dia 30 de junho, em qualquer quartel do 9º Batalhão de Polícia Militar, no Litoral do Estado.

Mais informações sobre a campanha podem ser obtidas através do telefone (41) 99965-3698, ou pelo e-mail 9bpm-p5@pm.pr.gov.br.