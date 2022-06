Festa do Divino em Guaratuba começa no dia 7, com 11 dias e outras novidades

A Festa do Divino Espírito Santo e da Santíssima Trindade de Guaratuba deste ano começa um dia antes, na quinta-feira. Serão 11 dias de celebrações, atrações e as tradicionais comidas e outras novidadesque ainda serão anunciadas.

A festa 2022 acontece de 7 a 17 de julho, com o tema “Fale com Sabedoria e Ensine com Amor”. O casal festeiro mor responsável pelo evento da Paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso é Batista Sugamosto da Rosa e Djalmo Luiz da Rosa.

Patrimônio de Guaratuba – Desde o ano passado, através da lei nº 1.878, de 17 de abril de 2021, a Festa do Divino Espírito Santo e da Santíssima Trindade e a manifestação cultural religiosa dos Foliões do Divino se tornaram patrimônio imaterial do Município de Guaratuba.

Confira parte da programação