Centro Comunitário Profissionalizante de Matinhos tem curso de Inclusão Digital

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Matinhos, em parceria com o Senar e Provopar vai oferecer o curso de Inclusão Digital no Centro Comunitário Profissionalizante Mário Braga (CCP).

A capacitação será de Inclusão Digital, Introdução à Informática: Word, Excel, e-mail e internet. A idade mínima para participar é de 14 anos.

As inscrições já estão abertas e os interessados podem ir até o CCP e entrar em contato com o Márcio. O endereço é Avenida Paraná, nº 462, ao lado do Centro Municipal de Fisioterapia e Abastecimento. O curso acontecerá do dia 27 deste mês até 8 de julho, com turmas na parte da tarde e noite.

Mais informações pelo telefone 3971-6258.