Gleisi e Requião fazem “caravana digital” para Grande Curitiba e Litoral

A deputada federal Gleisi Hoffmann promove, nesta segunda-feira (27), com o ex-governador Roberto Requião, um evento de pré-campanha para a Grande Curitiba e do Litoral.

A chamada “Caravana Digital Lula, Requião e Gleisi – Juntos e Juntas pelo Paraná e pelo Brasil” é feita pela internet, por meio da plataforma Zoom.

Reunião semelhante já foi realizada nas regiões Sudoeste, Oeste, Noroeste, Norte, Campos Gerais e Central do Paraná.

“As Caravanas Digitais fazem parte do movimento plural e suprapartidário que pretende apoiar a pré-candidatura de Lula à presidência da República, Roberto Requião ao Governo do Paraná e de Gleisi Hoffmann à deputada federal”, explica a divulgação do evento

Além das presenças de Requião e Gleisi, o evento contará com lideranças de partidos políticos, movimentos sociais e sindicais.

“Esse é um movimento que nós fazemos em defesa do desenvolvimento, da soberania e da vida do povo do Paraná e do Brasil. Quem é progressista, popular e democrático precisa estar ao nosso lado. Queremos unir as brasileiras e os brasileiros que acreditam que o Brasil pode mudar pelo desenvolvimento e soberania e fortalecer a nossa democracia”, disse Gleisi, que é presidente nacional do PT e pré-candidata à reeleição como deputada federal.

”É momento de união, por isso convidamos a todos, independentemente do partido político, para que venham conosco nessa importante jornada. Queremos estabelecer uma frente ampla e vigorosa, que possa trazer de novo a esperança para retomar os rumos do nosso Paraná, e do Brasil. Quero voltar ao governo para fazer mais e melhor do que eu já fiz, e botar o Estado a serviço dos paranaenses e não do interesse das grandes multinacionais,” diz o ex-governador do Paraná e pré-candidato ao governo Roberto Requião

Para participar da Caravana Digital da Grande Curitiba e Litoral, inscreva-se no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDgnZPFDFNwd5Gu-gSxMLBZITe3yZ9aF1pRdfkctMtF7SFyA/viewform