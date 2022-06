Dragagem de areia da engorda de Matinhos começou

Foto: Ari Dias/AEN

O início do bombeamento de areia aconteceu com o governador Ratinho Junior solicitando, por rádio, ao comandante da draga posicionada em frente à praia de Caiobá onde estava o palanque de autoridades e políticos da região: “Atenção, comandante da Galileo Galilei, autorizo o início das operações de alargamento da orla de Matinhos, essa obra tão importante para todos os paranaenses”, anunciou.

Após a engorda da praia, Matinhos contará com faixa de areia de 70 a 100 metros de largura, de Caiobá até o balneário Flórida. A primeira fase da dragagem será em Caiobá. Quando encerrada, a Linha de Recalque será reposicionada até o balneário Flórida para repetir o processo nos outros balneários de Matinhos. A finalização da dragagem está prevista para ocorrer até novembro deste ano.

Além da engorda da faixa de areia, as obras em Matinhos contemplam estruturas marítimas semirrígidas, canais de macrodrenagem e redes de microdrenagem, e revitalização urbanística da praia e da calçada com o plantio de árvores nativas. Também serão realizadas melhorias na pavimentação asfáltica e a recuperação de vias.Os investimentos somam R$ 315 milhões.

O objetivo, segundo o governo, “é minimizar os impactos gerados pela combinação do desequilíbrio de sedimentos, ocupações mal planejadas e ressacas no Litoral”.

“Esses processos erosivos causaram grandes danos na região, historicamente. Com a força de vontade do governador, que veio para transformar a vida dos paranaenses, essa obra está sendo iniciada de fato na data de hoje, marcando um momento simbólico do Estado”, disse o secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Everton Souza.

Ele destacou, ainda, a importância das obras de macro e microdrenagem, que complementam a intervenção na areia. “Estamos falando aqui de uma das áreas mais planas do Estado e uma das áreas em que mais chove no Brasil. Portanto, é onde ocorrem as maiores enchentes e cheias, problemas que vão ser solucionados nos próximos anos com essas intervenções”, completou.

“Nós estamos aqui para administrar, e ajudar todas as pessoas que vivem ou buscam Matinhos para usufruir do Litoral. Todos nós agradecemos essa obra”, reforçou o prefeito de Matinhos, Zé da Ecler.