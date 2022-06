Polícia Ambiental apreende mais uma rede proibida em Guaratuba

Equipe do 2º Pelotão de Polícia Ambiental, com sede em Guaratuba, apreende mais uma rede de pesca irregular na Barra do Saí.

Desta desta vez foi uma rede uma rede feiticeira – que formada por três panos, que dificultam o peixe a se desvencilhar do petrecho.

O flagrante aconteceu na manhã desta sexta-feira (24), seis dias depois da apreensão de outra rede de espera fixa, na mesma praia.

“A equipe efetuou diligências na tentativa de identificar possíveis autores, porém não foram localizados”, informa a Polícia Ambiental.

As redes de espera fixa são proibidas pela Portaria IAP 085/09, pelo prejuízo que causam à manutenção das espécies. A mesma portaria também proíbe a colocação de redes de pesca a menos de meia milha náutica (926 metros).

Bloqueio – No mesmo dia, o 2º Pelotão realizou Operação Bloqueio na entrada de Guaratuba – Rodovia PR 412, no posto da Polícia Rodoviária em Coroados.

O objetivo foi coibir crimes ambientais relacionados a transporte de pescados sem comprovação da origem, bem como, produtos de origem florestal sem a devida documentação (DOF).

Foram abordados 12 veículos, entre caminhões e utilitários e automóveis de passeio. Durante a ação não foram constatadas irregularidades, sendo prestadas apenas orientações.

O bloqueio no Posto de Coroados se repetiu na noite deste sábado (25). Foram abordados 7 veículos, com 15 pessoas. Nada de irregular foi encontrado novamente.