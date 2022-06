Confira a programação completa da Festa do Divino de Guaratuba

A organização da Festa do Divino de Guaratuba divulgou neste domingo a programação completa do evento.

A festa retorna na modalidade presencial depois de dois anos e terá um dia a mais que a tradição. Acontece de 7 a 17 de julho, na Praça Central de Guaratuba e no pátio da Igreja Nossa Senhora do Bom Sucesso.

A programação religiosa conta com procissões, bênçãos, missas e a Novena do Divino Espírito Santo e da Santíssima Trindade. As festividades têm eventos para os idosos, crianças e adolescentes com o tradicional Concurso Cinderela e Príncipe, bingos, artesanatos, apresentações culturais e comidas típicas.

Festa do Divino Espírito Santo e da Santíssima Trindade 2022

Casal Festeiro: Batista e Djalmo

Realização: Paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso

Apoio: Prefeitura Municipal de Guaratuba.