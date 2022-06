Posto do IBGE para o Censo 2022 já funciona no Cras em Guaratuba

Na manhã desta sexta-feira (24), o prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, esteve no Posto de Coleta do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que já está funcionando anexo ao Cras (Centro de Referência em Assistência Social), na companhia do chefe de gabinete, Toni Caldeira e da coordenadora do Cras Novos Horizontes, Luciane Ramos.

O objetivo foi conhecer os profissionais que estarão envolvidos no Censo Demográfico de Guaratuba, bem como atendê-los e apoiá-los na realização do Censo Demográfico 2022, que começa no dia 1º de agosto.

Eles foram recebidos pelo coordenador censitário Adriano Garcia, responsável por Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná. O agente censitário municipal Gabriel Medeiros será o responsável pelo Posto do IBGE de Guaratuba.

As pessoas que vão trabalhar no censo já foram selecionadas e realizarão treinamentos no período do dia 18 a 22 de julho. Serão 28 recenseadores, que serão divididos em grupos de sete profissionais para atender cada região da cidade. Eles serão supervisionados por quatro agentes censitários supervisores – dos quatro, três já estão definidos, sendo Simone Gomes, Amanda Lisa e Wilson Gonçalves.

O prefeito comentou a dificuldade de coleta de dados em alguns pontos da cidade, em que as pessoas se recusam a atender os recenseadores e não passam as informações necessárias por conta de insegurança ou medo.

Em relação a esta situação, os agentes afirmaram que, se caso o morador não se sentir seguro ao passar as informações em sua residência, poderá se dirigir ao Posto de Coleta (na rua José Nicolau Abagge, 1330, anexo ao Cras), para realizar o atendimento na sala da equipe.

Em caso de desconfiança o morador poderá checar a identidade do funcionário com o IBGE, através do telefone 0800 721 8181. Vale ressaltar também que a Lei 53.534, de 1968, refere-se a obrigatoriedade ao prestar informações solicitadas pelo IBGE. Todas as informações coletadas são criptografadas, ou seja, somente o IBGE poderá ter acesso, para utilizá-las em fins estatísticos.

Com informações e fotos do Departamento de Comunicação Social da Prefeitura