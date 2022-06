Após 3 semanas de queda, novos casos de covid sobem 64% no Litoral

Na Semana Epidemiológica que encerrou no sábado, dia 25, o Litoral do Paraná teve 893 novos casos, 64% a mais que na semana passada.

O resultado interrompe uma série de três semanas de quedas consecutivas.

Foram confirmadas 2 mortes em decorrência do novo coronavírus, ambas em Pontal do Paraná. Na semana anterior não houve registro de óbitos.

Os novos casos foram confirmados em Pontal do Paraná (270), Paranaguá (207), Guaratuba (174), Matinhos (155), Antonina (90), Morretes (81) e Guaraqueçaba (16).

Desde o início da pandemia da covid, no Litoral foram registrados 71.700 casos e 1.242 mortes.

Indicadores

A 1ª Regional de Saúde, que abrange os 7 municípios do Litoral, está em 3ª lugar entre os maiores coeficientes de mortalidade das 22 regionais do estado: 414,2 pessoas mortas para cada 100 mil habitantes. No Paraná, com 43.411 mortes provocadas pelo coronavírus, são 376,9 / 100 mil.

A maior mortalidade no Litoral continua sendo em Guaratuba, com 527,6 mortes / 100 mil.

Na incidência de casos, permanece em 14º lugar, com 23.914 confirmações / 100 mil, um pouco acima da média do Paraná, que teve 2.597.367 registros e 22.553 casos / 100 mil.

A maior incidência na região segue sendo em Pontal do Paraná, com 32.549 / 100 mil.