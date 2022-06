Vacinação contra covid em Guaratuba passa a ser de 2ª a 6ª pela manhã

A Secretaria Municipal da Saúde de Guaratuba alterou novamente o cronograma de vacinação contra a covid-19: elas voltam a ser feitas de segunda a sexta-feira em todas as Unidades Básicas de Saúde, mas apenas pela manhã, das 8h às 11h. A vacinação é em livre demanda, ou seja, não precisa agendar.

O novo calendário entrou em vigor ontem, segunda (27). De acordo com a secretaria, a a mudança acontece por conta da demanda por vacinas.

As vacinas de rotina acontecerão no período da manhã e tarde, com intervalo para almoço, em livre demanda ou agendamento conforme estipulado pela UBS.

*Os agendamentos de vacinas já marcados fora desses dias continuam valendo.

Dia D contra a Covid-19

No sábado (2), acontecerá o Dia D de Vacinação contra a Covid-19, com a aplicação da 4ª dose ou 2º reforço da vacina para população acima de 40 anos, pessoas imunossuprimidas e profissionais da saúde.

Quem ainda não se vacinou ou não completou o esquema vacinal também pode participar da ação no sábado.

O “Dia D” ocorrerá das 8h às 13h, em todas as Unidades Básicas de Saúde.

*Para tomar o reforço deve-se respeitar o intervalo entre vacinas de 4 meses.

Até esta sexta-feira (1º) o reforço é para pessoas acima de 50 anos, pessoas imunossuprimidas e profissionais de saúde.

Já a 3ª dose está liberada para a população de 12 a 17 anos.

A 1ª e 2ª dose a partir de 5 anos de idade.