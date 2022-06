Prefeito de Matinhos realiza vistoria a procura de descarte irregular de lixo 

O prefeito de Matinhos, Zé da Ecler, fez uma vistoria pela cidade para verificar a situação do descarte de lixo. Acompanhado de uma equipe do Departamento de Fiscalização, passou por pontos do município onde o lixo vem sendo descartado de forma irregular.

Para o prefeito, foi possível perceber que o volume de lixo depositado erroneamente vem diminuindo. “Eu gostei do que vi. O pessoal está trabalhando, suando a camisa para fazermos uma cidade melhor. Será preciso fazer cobranças pontuais a determinadas pastas, mas no geral os serviços vêm sendo prestados e a gestão vem cumprindo o seu papel”, comentou.

“O povo está se conscientizando, a Fiscalização está atuando e a Secretaria do Meio Ambiente está fazendo o seu trabalho. Aos poucos, estamos fazendo a cidade andar”, completou o chefe do Executivo, reforçando que mesmo com a atuação do poder público, a população deve fazer a sua parte para manter a cidade limpa.

Foram encontradas infrações nos seguintes locais: Rua Arco Íris, no balneário Monções; Avenida do Canal, no balneário Albatroz; continuação da Avenida do Canal, no balneário Currais; Avenida Paranaguá, no balneário Solymar; Avenida Praia Grande, no balneário Praia Grande; ruas Nova Londrina e Porto Alegre, no balneário Riviera; Avenida Sete de Setembro, no balneário Riviera; e Rua Manoel Corrêa da Silva, em Caiobá.

Durante a vistoria, também passou pela rodoviária de Caiobá. No local, foram instalados ecopontos para receber lixo reciclável. Ele também falou sobre a destinação das podas de árvores. Segundo ele, quem tiver restos de poda pode encaminhar para a sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, na antiga Fetiep. O endereço é Rua Irati, nº 121, no bairro Bom Retiro.